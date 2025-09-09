まだ間に合う！″神制度″を最大限活用しよう″大改悪″まで、もう時間がない。居住地以外の自治体に収入に応じた寄付をすることで、住民税及び所得税の控除を受けることができる、ふるさと納税。自己負担２０００円で、寄付した自治体から寄付金額の３割相当の返礼品をもらうことができ、さらにポータルサイトがポイントまで還元してくれる――。まさに″神制度″だったが、10月1日よりポータルサイトでのポイント付与が禁止され