「好きにするがいい。自らに由（よし）として、『我が心』のママにじゃ」「ありがた山の寒がらすにございます！」「こちらこそかたじけ茄子（なすび）だ！」第34回大河べらぼう『ありがた山とかたじけ茄子』。田沼意次（渡辺謙）が蔦重（横浜流星）の手を取り交わした、最後の言葉は「地口」でした。地口は、言葉遊びの一種で駄洒落のようなもの。このやりとりは一見テンポのいい軽い会話のように聞こえますが、実はお互いの“覚悟