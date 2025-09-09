街中の壁に描かれるアート「ミューラル」に注目が集まっている。 【写真】でけえ～ドイツのJackLackの作品 都心部では壁にスプレーなどで描かれるアートも見られるが、ほとんどが許可を得ず描かれる「グラフィティ」と呼ばれるもの。今回話題にするミューラルとは、企業や行政と連携を取り、アーティストが大規模かつ緻密なデザインで制作する作品を指す。 USJのお膝元で