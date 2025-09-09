流通経済大学のデューフエマニエル凛太朗「落ち込んでいる暇はありません」9月3日に開幕した大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32の大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。第1