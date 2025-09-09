メキシコ中部で8日朝、貨物列車が2階建てバスに衝突しこれまでに10人が死亡、60人以上が負傷しました。現地当局によりますと8日朝、首都メキシコシティーから北西に約110kmに位置するアトラコムルコ市の踏切で走行中の貨物列車が2階建てバスに衝突しました。この事故により、これまでに10人の死亡が確認され、61人が負傷したということです。現場は倉庫や工場が集まる工業地域で、現地当局が詳しい事故原因を調べています。