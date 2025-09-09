女優秋吉久美子（71）が9、10日に東京・南青山マンダラで上演される、セミョーノフ座の旗揚げ公演となる音楽劇「僕と君とピアフ〜あなたはエディット・ピアフを知っていますか？〜」に出演する。舞台は現代のバー。バーテンダーをしながらミュージシャンとして生きる青年（聖児セミョーノフ＝41）が1冊の本から、20世紀最大のシャンソン歌手でありフランスの国民的歌手だった、1963年（昭38）に47歳で死去したエディット・ピアフ