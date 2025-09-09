気象庁＝東京都港区気象庁は9日、北日本から西日本にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な非常に激しい雨に注意するよう呼びかけた。ひょうが降る恐れもあり、農作物や農業施設の管理にも注意が必要だとしている。気象庁によると、前線が10日にかけて本州付近にほとんど停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、東日本と西日本で大気の状態が非常に不安定となる。北日本では、上空の寒気と気圧の谷の影響で、大気の状