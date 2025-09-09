花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」は、Z世代に人気のアイドルグループ「CUTIE STREET」との新Web CMを2025年9月8日に公開しました。今回は「エッセンシャル プレミアム」の全シリーズが“ときめくホワイトピーチ＆ムスク”の香りにリニューアル。CMでは寝起き風シーンや天使役など、普段見られないメンバーの魅力が詰め込まれています。さらに店頭キャンペーンや限定コラボグッ