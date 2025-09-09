IAEA＝国際原子力機関の理事会が8日から始まり、グロッシ事務局長はイランの核施設への査察の再開について「進展があった」として、数日以内に状況を改善するようイラン側に求めました。IAEAの理事会が8日からウィーンで始まり、グロッシ事務局長は、今年6月のアメリカ軍による攻撃以降、査察が中断しているイランの核施設について「進展があった」とし、査察の再開に向けて数日以内に状況を改善するようイラン側に求めました。IAE