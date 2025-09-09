【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,514.95 △114.09（9/8）NASDAQ：21,798.70 △98.31（9/8） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って反発となりました。FRB（米連邦準備制度理事会）が来週にも利下げをするとの観測や一部には利下げ幅が0.5%となる予想が投資家心理を支え、ハイテク株や消費関連株に買いが入りました。ダウ平均は29ドル高の45,430ドルで取引を開始しました。序盤は弱含