フランスで緊縮予算案をめぐり、首相の信任投票が実施され、反対多数で否決されたため、内閣は総辞職する見通しです。【映像】仏首相の信任投票が否決 内閣は総辞職へフランスでは、財政赤字が深刻で、バイル氏は440億ユーロ規模の歳出削減を盛り込んだ予算案を提出し、野党が反発していました。8日の信任投票では、反対が364票と多数で、否決されました。バイル氏は9日にマクロン大統領に辞表を提出し、内閣は総辞職する見