小泉農水大臣はChatGPTを手がけるOpenAIの幹部と面会し、農業分野でのAIの活用について協力を求めました。【映像】ジェイソン・クォン最高戦略責任者と握手する小泉大臣「いま誰もがどこの分野でもChatGPT、そしてAI、これについて話す中で、今日は特に農業分野でのChatGPTの実用例をお話し頂けるということで大変楽しみにしております」（小泉農水大臣）農水省を訪れたOpenAIのジェイソン・クォン最高戦略責任者は、「日本社