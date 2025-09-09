米加州での移民取り締まりに抗議するデモ隊への対応を見守る移民税関捜査局の職員/Blake Fagen/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）米連邦最高裁判所は８日、移民執行当局によるカリフォルニア州南部での「巡回パトロール」の継続を認めるよう求めるトランプ大統領の主張を支持した。下級裁判所はこの巡回パトロールについて、合衆国憲法修正第４条に違反する可能性が高いと指摘していた。最高裁は、この判断の理由を説明しなかった。