元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが体調不良のため９日の仕事を休むことを報告した。山本アナは自身のインスタグラムのストーリーズに「体調を崩してしまい明日のお仕事、お休みさせていただきます」と始めた文章の画像をアップ。「病院に行き今日１日寝たらだいぶ良くなったのですが大事をとって明日もお休みさせていただきます」とした。また「寒暖差も出てきましたしコロナやインフルも流行っていますので皆様どう