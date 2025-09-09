朝のドル円は147円40銭台＝東京為替 朝のドル円は147円40銭台、ロンドン市場で148円をしっかり割り込むと、その後も上値の重い展開が続く。日本の政局をにらんだ週明けの円売りが一服し、先週末米雇用統計後のドル売りが再開。 USDJPY147.46