20歳の新星グラドル・土田優空が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】次世代の癒し系！土田優空、迫力満点のバスト“癒し系”の系譜を継ぐと評される土田。持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバスト、親しみやすい柔らかな笑顔が印象的なグラビアを披露している。昨年9月にグラビアを始めてから、SNSフォロワー数が加速度的に増えている逸材から目が離せない。すみぽん、ちーまき、山田かな、小池里奈