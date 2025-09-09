旧山古志村の地震被災者と懇談天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、初めての新潟県への訪問を終えられた。8日午後、愛子さまは新潟・長岡市の山古志地域を訪問された。旧山古志村は、2004年の中越地震で壊滅的な被害を受け、全村避難を経験している。愛子さまは発生直後の状況や証言を紹介するパネルを見つめ、「避難所の環境は？」などと質問を重ねられた。愛子さまの昼食作った女性にお礼も続いて、被災経験を語り継ぐ人たちと懇