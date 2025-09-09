※2025年6月撮影トップ画像は、浅草駅ホーム。筆者が乗って来た下り電車が出発してゆきました。この駅のホーム壁面にも大きな画が装飾されています。下り側の壁面には巨大な桜の装飾。※2025年6月撮影改札口の正面に巨大な「金竜の舞」という「ガラスアート」が設置されていて、原画は版画家の田中正秋氏の作品。横の説明パネルに、ホーム壁面にも浅草の「桜」「花火」「三社祭」「カーニバル」のテーマで展開と書かれていました。