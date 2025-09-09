アメリカ遠征中の日本代表は8日、国際親善試合アメリカ戦(9日・コロンバス)の前日練習を試合会場のLower.comフィールドで行った。冒頭約15分間が報道陣に公開され、6日のメキシコ戦(△0-0)後にチームを離脱したMF堂安律(フランクフルト)を除いた26人全員が参加。メキシコ戦で負傷交代し、状態が懸念されていたDF板倉滉(アヤックス)とMF久保建英(ソシエダ)も元気な姿でボール回しに加わっていた。日本代表は6日にアメリカ西部の