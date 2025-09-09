日本代表の森保一監督が現地時間8日、国際親善試合アメリカ戦の前日会見(9日・コロンバス)を行い、6日のメキシコ戦で負傷交代したDF板倉滉(アヤックス)について「精密検査も終わり、大きな長期離脱になるようなケガではない」と説明した。板倉は6日のメキシコ戦に3バックの一角で先発出場し、前半はアグレッシブなボール奪取で存在感を発揮していたが、後半立ち上がりに右足首を痛め、後半15分に途中交代していた。森保監督