カネボウ化粧品のグローバルメイクアップブランド「ケイト（KATE）」が、メイクを通じて自分らしさを学ぶ授業「ケイト スクール（KATE SCHOOL）」を開講した。第6回目となる今回は、東京都立国際高等学校で1年生15人、2年生8人の計23人を対象に実施。今回は、タレントの丸山礼を特別講師として招き、生徒へ自己表現方法やメイクのアドバイスを伝えた。 【画像をもっと見る】 「NO MORE RULES.」のスローガンのもと、“ルールに