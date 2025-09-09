9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万3980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45129.86円ボリンジャーバンド3σ 44285.24円ボリンジャーバンド2σ 43980.00円9日夜間取引終値 43643.81円8日日経平均株価現物終値 43440.62円ボリンジャーバンド1σ 43070.00円5日移動平均 42860.00円一目均衡表・転換線 4259