9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3224.61ポイントボリンジャーバンド3σ 3175.11ポイントボリンジャーバンド2σ 3162.00ポイント9日夜間取引終値 3138.20ポイント8日TOPIX現物終値 3125.62ポイントボリンジャーバンド1σ 3109.50ポイント5日移動平均 3102.25