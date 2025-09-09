9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の780ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 808.35ポイントボリンジャーバンド3σ 798.70ポイントボリンジャーバンド2σ 789.05ポイントボリンジャーバンド1σ 780.00ポイント9日夜間取引終値 779.40ポイント25日移動平均 774.37ポイント8日東証グ