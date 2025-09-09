タレントの水沢アリー（35）が9日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を機にガラリと“イメチェン”した姿を披露した。3日が35歳の誕生日だった水沢。「誕生日を迎えて7年ぶりのクロカミロング！」とし、黒のタートルネックを着て黒髪をアップにした自身の写真を公開した。最後に「色々な髪色を楽しもう」と添えた。フォロワーからは「全部素敵」「アリーさんおめでとう」「黒髪アリーちゃんおかえりなさい」「カッ