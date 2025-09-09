ポスト石破を争う自民党総裁選挙に向けて出馬を表明した茂木前幹事長や、出馬の意向を固めた林官房長官は、自身を支持する議員らと会合を行うなど、動きが本格化しています。【画像】自民総裁選へ 茂木氏、林氏 支持議員らと会合茂木氏は、「私のすべてをこの国にささげたい」として出馬を表明しました。林長官は旧岸田派の幹部らに出馬の意向を伝えたほか、9月8日、岸田前総理大臣とも会談しました。夜には宮沢税調会長らと