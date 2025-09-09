2023年に第169回直木賞、そして第36回山本周五郎賞をダブル受賞した作家・永井紗耶子の時代小説 『木挽町のあだ討ち』を映画化。来年（2026年）2月27日に劇場公開されることが発表された（配給：東映）。主演は柄本佑。共演は渡辺謙。二人は初共演となる。【画像】映画『木挽町のあだ討ち』もう1枚のティザービジュアル原作は、江戸・芝居町で起きた実際の事件を題材に、仇討ちの真実を多角的に描き出す人間ドラマ。時代考証の