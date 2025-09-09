今年3月に解散を発表したお笑いコンビ・パンプキンポテトフライが今月、再結成することを発表し、その“スピード再婚”がお笑いファンに驚きと安どをもって迎えられた。パンプキンポテトフライのように一度は解散したものの、やはりこの相方しかいない、という思いで再結成をしているコンビは他にもいる。今回は「実は一度解散している人気お笑いコンビ」をまとめた。【写真】“実は一度解散しているお笑いコンビ”『KOC』覇者