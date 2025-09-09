第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の小説『木挽町のあだ討ち』を、柄本佑主演×渡辺謙初共演で映画化し、2026年2月27日より公開することが決定。ティザービジュアル2種が解禁された。【写真】真っ白な中に1人たたずむ柄本佑――映画『木挽町のあだ討ち』もう1つのティザービジュアル原作小説『木挽町のあだ討ち』（新潮社刊）は、江戸の芝居町で語り草となった大事件をめぐる物語。「時代考証の確