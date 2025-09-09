大泉洋が主演を務め、野木亜紀子が脚本を手がける10月21日放送スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、ディーン・フジオカの出演が発表された。腕っぷしの強いおバカキャラを演じる。【写真】大泉洋、宮崎あおいに続き、ディーン・フジオカの出演が明らかに！ドラマ『ちょっとだけエスパー』ビジュアル本作は、ヒットメーカー・野木の完全オリジナル脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロー