日頃から頭痛に悩まされている人の中には、市販の頭痛薬を常備している人も多いと思います。SNS上では「頭痛薬を常用してしまう時期がある」「気圧頭痛を起こすようになった。頭痛薬を手放せない」という内容の声が上がっています。こうした市販の頭痛薬を多用したり、長期にわたって使用したりするなどした場合、健康上どのような影響があるのでしょうか。もし頭痛が慢性化している場合、どのように対処したらよいのでしょう