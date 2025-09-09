【専門家の目｜高萩洋次郎】元同僚・渡辺剛のプレーに注目日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州オークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。元日本代表MF高萩洋次郎氏はこの試合で攻守に躍動したDF渡辺剛について「真ん中にいるっていうのはすごくチームにとって大きい」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇試合は日本が積極的なハイプレスで入り、MF