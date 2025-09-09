「隣の中国人」を理解する新著です。習近平主席の怒濤の外交ラッシュ習近平主席は8月下旬まで、おとなしかった。なにせ7月31日から8月19日まで、20日間も行方をくらませていたのだ。長い「夏休み」を取っていたのかもしれないが、その間、動静が伝えられたのは、8日にロシアのウラジーミル・プーチン大統領と電話で話したのと、12日にブラジルのルーラ・ダシルバ大統領と電話で話しただけだ。20日になってようやく、辺境のチベット