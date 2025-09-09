「明るさ」それが、フェルハト・アクバシュ監督が新たに率いるようになったバレーボール女子日本代表の旗印になっている。タイで開催されたバレーボール女子世界選手権（以下、世界バレー）、彼女たちは明るさを力の源泉にした。たとえ失敗しても、下を向かない。めげずに攻め続ける、という真摯な姿が歓声を浴びていた。「フェロー（アクバシュ監督の愛称）も、選手に『アグレッシブにやってほしい』と言っているので、コート