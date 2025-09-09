連載第66回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今回はサッカー日本代表のメキシコ戦をきっかけに、来年もＷ杯の舞台となるメキシコでの過去のＷ杯、とくに後藤氏が現地観戦した過去13大会で「最も面白かった」という1986年大会の取材の思い出を紹介します