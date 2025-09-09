全日本空輸（ANA）は、「ホノルル線 国際線機内免税品販売プリオーダーサービスキャンペーン！！」を9月1日から実施している。東京/羽田・東京/成田〜ホノルル線で国際線機内免税品販売プリオーダーサービスを利用し、プリオーダー番号をマハロラウンジスタッフに提示した人に、「ANA HONU リキッドキーホルダー」を進呈する。「ラニ」「カイ」「ラー」の3種類のうちいずれかとなり、選ぶことはできない。場所はワイキキ市内のマハ