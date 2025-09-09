2022年2月に勃発したロシアによるウクライナへの軍事侵攻は現在も続いている。『BBC』によれば、侵攻勃発以降初めて、ウクライナの首都キーウにある政府庁舎がロシアの無人機による攻撃を受けたという。ロシア側は軍事施設と関連インフラのみを狙ったとしているが、キーウの住宅街にも被害が及び、32歳の母と生後2か月の乳児が死亡したとのこと。『Record』によると、ウクライナ代表ヘオルヒー・スダコフのキーウにある自宅もロシ