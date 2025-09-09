9月9日（火）は前線に向かって暖かく湿った空気が流入する影響で、西〜東日本、南西諸島では大気の状態が不安定に、北日本では上空の寒気と気圧の谷の影響で非常に不安定になりそうです。午前中から東北地方で雨が降り出し、昼過ぎには雨のパラパラ降る範囲が東日本〜西日本に広がりそうです。関東甲信〜西日本にかけて午後は局地的な雷雨に注意が必要です。今日は折りたたみ傘があると安心です。猛暑日地点は減る見込みですが、依