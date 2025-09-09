エンゼルスのアデル外野手＝7日、エンゼルスタジアム（WILLIAMLIANG-IMAGNimages、ロイター＝共同）米大リーグ機構は8日、週間MVP（1〜7日）を発表し、ア・リーグはエンゼルスの外野手アデル、ナ・リーグはロッキーズの捕手グッドマンが選ばれた。アデルは7試合で打率4割7厘、5本塁打、12打点をマークし、グッドマンは5試合で打率4割7分6厘、3本塁打、10打点だった。（共同）