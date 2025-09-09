『バウンスバック』のあらすじ聖地「セント・アンドリュース」に乗り込んだひよこ。しかし、歩けるほどに回復したじぃの目には、ひよこではなく、娘でありひよこの母であるひばりの姿が映っていた。そして、ひよこもまた、17年前この地で優勝を懸けて戦うはずだった母を想う……。全英女子初日、ひよことともに回るのは、まさに17年前に母・ひばりと優勝を争うはずだった「伝説の女王」ジェイミー・ローズ。初日、ひよこは2アンダ