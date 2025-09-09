あなたは読めますか？よめそうで読めない難読地名「局局」。この地域のある山形県の酒田・庄内地区では、さくらんぼ、梨、メロンなどのフルーツやだだちゃ豆が有名で、さらに米どころでもあります。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「つぼねつぼね」でした。江戸時代の大奥で「お局さま」と呼ばれた「局（つぼね）」という言葉には、さまざまな意味が込められてい