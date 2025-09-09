マッサージ台で寝そべっていると、キャミソールにミニスカート姿の韓国人女性が、突如として電気を消して、下半身に手を伸ばしてくる――。これは、近年チャイナタウン化が進む埼玉県・西川口にあるサウナの店内で、実際に行われていた”違法行為”の様子だ。埼玉県警は9月4日までに、男性用の公衆浴場で性的なサービスを提供したとして、「グリーンサウナ」経営者で韓国籍のカクミンジャ容疑者（61歳）をはじめとする計4人を風営