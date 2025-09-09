財務省「前代未聞の大不祥事」の余波衆参両院で少数与党となり、政権運営に行き詰まった石破茂首相がとうとう退陣を表明した。自民党新総裁に誰が選ばれても「宙づり国会」の解消には連立の組み換えが必須だ。財務省は野党がこぞって要求する「消費減税」の行方を警戒する一方、これとは別に、秋の臨時国会に向けて、もう一つの「爆弾」を抱える。霞が関で「前代未聞の大不祥事」と言われた森友学園への国有地売却に関する決裁文書