HYBE JAPANから誕生した9人組ボーイズグループ・&TEAMが、結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』をぴあアリーナMMで開催。真っ赤に染まるステージで幕を開けた公演は、ソロやユニットによる名曲カバー、生バンドメドレーなど見どころ満載！LUNÉと一体となった熱気あふれるステージのラストには、ついに韓国デビューというサプライズ発表も――。大歓声と感動に包まれた特別な