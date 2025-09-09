UBTECHロボティクスの展示施設で見学者と握手するヒューマノイドロボット「優悠（ユー・ユー）」=2025年7月4日、広東省深圳市、井上亮撮影 人工知能（AI）の発展によって、ヒューマノイドロボットの機能がが飛躍的に向上しています。特に中国は、経済成長の新たなエンジンにするとして、国を挙げてロボット開発に取り組んでいます。ヒューマノイドロボット開発に巨額の投資が続く、米国としのぎを削る状況になっ