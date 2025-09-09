9月7日の記者会見で「自民党総裁を辞する」と、退陣を表明した石破茂・首相。石破政権の”滅びの鐘”を鳴らしたのは意外な人物だった。「政権の生みの親」から一転、石破首相を使い捨てにしようとするその人物は、自民党が大混乱に陥るなかで新たな「闇将軍」になろうとしている。【前後編の前編】“すべてオレの計算通りになった”岸田文雄・前首相のそんな心の声が聞こえてきそうだ。石破首相の総裁リコールをめぐる自民党