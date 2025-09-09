「退陣表明をした首相はどこか肩の荷がおり、足取りがとても軽く見えました」──そう語るのは、政治部総理番の記者だ。 【写真】石破氏の妻・佳子夫人、議論が巻き起こったワンピ姿9月7日夜、首相官邸で自身の退陣の記者会見に臨んだ石破茂首相。「選挙結果に対する責任は総裁たる私にある」と辞任の理由を説明した。選挙結果とはいうまでもなく、自民・公明両党で議席が過半数割れすることになった7月の参院選の大敗のことだ。