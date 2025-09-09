最新のポルシェ911ターボSを発表ポルシェ・ジャパンは9月8日、新型『911ターボS』および『911ターボSカブリオレ』の予約受付を全国のポルシェ正規販売店にて開始した。【画像】新型ポルシェ911ターボSのディテールと歴代のポルシェターボ全26枚ポルシェ911のトップモデルである新型『ターボS』と『ターボSカブリオレ』は、9月9日よりドイツのミュンヘンで開催のミュンヘン・モーターショー（IAAモビリティ2025）において発表され