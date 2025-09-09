タレントの鈴木紗理奈が７日付で自身のＳＮＳを更新。女子ゴルフの金田久美子とおそろいコーデを披露した。「くみとマークでおそろコーデ＠ｍａｒｋａｎｄｌｏｎａおそろコーデできるのも、ミニスカ履けるのもこの年になったらゴルフ場だけ！！」と投稿。「ゴルフをやり始めた頃はそんな短いスカート履けるかいな！！とミニスカに抵抗あってロングパンツ一択やったけど、不思議なもんで全く抵抗がなくなるなぜ。（この