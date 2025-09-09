ももいろクローバーＺの玉井詩織が６日付で自身のインスタグラムを更新。ベトナムでのオフショットを公開した。サングラスを掛け、白のノースリーブシャツにデニムのコーデを披露。バスの車内で、座席に膝を抱えて納まる姿を複数枚公開した。この投稿に「脚長ーーーーっ！」「体育座り好きすぎます」「かわいいが過ぎるよ」「膝抱えしーちゃんかわよい」といった声が寄せられた。